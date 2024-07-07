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Soğuk suyla duş almanın faydaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 09:03
Soğuk duş almanın yıllardır birçok faydası olduğu söyleniyor. Yapılan araştırmalar da bu söylemi doğrular nitelikte.Örneğin kilo vermeye bile yardımcı oluyor. Peki uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...
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Soğuk suyla duş almanın faydaları
Soğuk suyla duş almanın faydaları
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