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Soğuk suyla duş almak faydalı mı, zararlı mı? "Soğuk suyla duş almak kilo vermeye yardımcı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 18:46
Soğuk duş almanın yıllardır birçok faydası olduğu söyleniyor. Yapılan araştırmalar da bu söylemi doğrular nitelikte. Örneğin kilo vermeye bile yardımcı oluyor. Peki uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...
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Soğuk suyla duş almak kilo vermeye yardımcı
"Soğuk suyla duş almak kilo vermeye yardımcı"
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