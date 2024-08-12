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Soğanlı – Bağcılar tramvay seferleri durdu

Soğanlı – Bağcılar tramvay seferleri durdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 15:16
Kabataş - Bağcılar tramvay hattındaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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