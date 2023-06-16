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Şoför neye uğradığını şaşırdı! Hastane girişine bodoslama daldı

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Giriş: 16.06.2023 14:56
İstanbul’da sabah saatlerinde freni patlayan minibüs yol üzerindeki hastanenin girişine doğru savruldu. Kaldırımda bulunan reklam panosuna çarparak duran aracın şoförü ile kısa süreli şok geçirdi.
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