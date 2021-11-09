Siyasi ahlaksızlık! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'porno' yalanı elinde patladı! A Haber'i hedef aldı

Bingöl ziyaretinde şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal tavrı sıcaklığını koruyor. Bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener, yalan ve iftiraya da başvurdu. Akşener şehit ağabeyine 'porno sitelerinde gezenler' diyerek iftirada bulunurken A Haber'i de hedef aldı.