Siyah sarımsak tam bir şifa deposu! Siyah sarımsağın faydaları neler?

Rengi siyah ve kokusuz üstelik alıştığımız sarımsaktan daha şifalı. Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Beyaz sarımsağın fermente edilmesi ile sarımsak siyaha dönüşüyor, fermente süresinde antioksidan etkisi katlanıyor. Peki, siyah sarımsağın faydaları neler? İşte A Haber'in özel haberi...

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELER?



B ve C vitamini açısından zengin bir besin olduğu için, sinir sistemi ve bağışıklığın güçlendirilmesinde rol oynamaktadır.

Doğal bir antibiyotik olduğundan, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmektedir.

Alzheimer rahatsızlığının oluşmasını engelleyen bir besindir.

Kronik hastalıkların belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Kötü kolesterol oranını düşürmektedir.

Hücreleri yenilediğinden, vücutta oluşan yaraların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.

Kansere karşı korumaktadır.

Diyabette meydana gelen sorunları hafifletmektedir.

Kalp-damar problemlerinin oluşmasını önlemektedir.

Konsantrasyonu arttırmada etkilidir.

Dolaşım sistemi bozuklukları için yararlıdır.

Böbreklerde oluşan rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Saçlarda oluşan kırılmaları önler.

Saç dökülmelerini iyileştirerek, saça parlaklık sağlar.

Enerji verici olduğundan, halsizliği önlemektedir.

Cildi gençleştirir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Yüksek tansiyon hastalığı için, tansiyon düşürücü olarak kullanılmaktadır.

Vücuttaki toksiklerin atılmasını hızlandırır.

Alerjik reaksiyonları iyileştirir.