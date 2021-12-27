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Sivas'ta önünde kaza oldu o yoluna devam etti... O anlar kamerada

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Giriş: 27.12.2021 10:45
Sivas’ta güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazasında, kaza hemen önünde olan bir minibüs sürücüsünün durmayarak yoluna devam etmesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas'ta şehir merkezine bağlı Kümbet Mahallesi Başbağlar caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, dikkatsiz bir sürücünün plastik dubaların üzerine çıkarak dubaların arasında bulunan sinyalizasyon direğine çarptığı görüldü. Öte yandan kaza hemen önünde gerçekleşen bir minibüs sürücüsünün durmayarak yoluna devam etmesi dikkat çekti. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinyalizasyon direği ise yıkılarak kullanılmaz hale geldi.
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