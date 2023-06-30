Sivas'ta koyun kırkma işlemine başlandı

Sivas'ta kış mevsiminden üzerlerindeki yoğun yün ile çıkan koyunlar ısınan havanın ardından kırkılmaya başlandı. Sürü sahipleri her yıl olduğu gibi bu yılda koyunlarını adeta tıraş etti. Besici Halil Akdolu, kırkım yapılmadığı takdirde hayvanların güneşte yürümediğini, kaşındığını ve düzgün yayılamadığını söyledi.

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