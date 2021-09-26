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Sivas'ta domuz sürüsü kazaya neden oldu! 2 araç hurdaya döndü

İHA
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Giriş: 26.09.2021 22:58
Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Öte yandan 4 domuz da telef oldu. Yaşanan kaza sonrası olay yeri ise savaş alanını andırdı. Ekiplerin araçları yoldan kaldırmasının ardından otoyol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Sıcakçermik mevkiinde meydana geldi. F.I. yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı Opel marka otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.

Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki 58 AU 883 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz telef oldu. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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