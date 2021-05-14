Sivas’ta bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü korunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak belirlenen Gökpınar Gölü, muhteşem görüntüsüyle hayran bırakırken alınan bu kararla da korunmuş olacak. Nitelikli korunaklı alan olarak belirlenen göl misafirlerini ağırlamak için pandemi nedeniyle uygulanan yasakların kalkmasını bekliyor.