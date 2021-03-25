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Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi'nce hayata geçirilen 'Sivas'ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod ile Dijitalleştirilmesi' projesi ile kentin yöresel yemekleri kayıt altına alındı. Yöresel lezzetlerin yapılışı, tarihi mekanlarda çekilen video ile kayıt altına alındı.