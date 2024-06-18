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Sivas'ın travertenleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 11:41
Sivas'ın Pamukkalesi Altınkale travertenleri ziyaretçi akınına uğruyor. A Haber muhabiri Murat Onur o noktadan son durumu aktardı.
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