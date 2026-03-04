ABD'den Türkiye'ye ateşlenen füze için açıklama: NATO'nun 5. maddesini tetiklemez

ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine canlı yayında İran savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Hegseth yaptığı açıklamada kuralları kendilerinin koyacağını söylerken daha yeni başladıklarını ve İran'a çok daha fazla asker yığacaklarını söyledi. İran'dan Türkiye'ye doğru ateşlenen füzeye ilişkin konuşan Hegseth "Türkiye'ye saldırının NATO'nun 5. maddesini tetiklemesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.