CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İran’dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay’a düştü
Yaşamİran’dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay’a düştü
İdo Tatlıses’ten eşine sürpriz serenat!
Yaşamİdo Tatlıses’ten eşine sürpriz serenat!
NATO’dan Türkiye’ye tam destek: Tüm müttefiklerimizin yanındayız!
GündemNATO’dan Türkiye’ye tam destek: Tüm müttefiklerimizin yanındayız!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
GündemBakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
ABD'nin İran'a saldırıları Epstein dosyalarını gölgelemek için mi?
Özel HaberABD'nin İran'a saldırıları Epstein dosyalarını gölgelemek için mi?
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'den Türkiye'ye ateşlenen füze için açıklama: NATO'nun 5. maddesini tetiklemez

ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine canlı yayında İran savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Hegseth yaptığı açıklamada kuralları kendilerinin koyacağını söylerken daha yeni başladıklarını ve İran'a çok daha fazla asker yığacaklarını söyledi. İran'dan Türkiye'ye doğru ateşlenen füzeye ilişkin konuşan Hegseth "Türkiye'ye saldırının NATO'nun 5. maddesini tetiklemesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Gündemden Videolar

Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Orta Doğu'da sıcak saatler
Orta Doğu'da sıcak saatler
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı