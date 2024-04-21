Sivas’ın meşhur lezzeti! Sivas köftesi nasıl yapılıyor? | Etli ekmek Sivas’ın mı Konya’nın mı?

Sivas, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle de ünlü bir şehir. Sivas'ın en meşhur yemekleri arasında Sivas köftesi, Sivas etli ekmeği en çok ilgi görenler arasında. Ekibimiz de bu işin mutfağına girdi ve bu lezzeti sizler için görüntüledi.

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