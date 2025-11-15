15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sivas ve Doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu
Sivas ve Doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu

Sivas ve Doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 14:56
Güncelleme:15.11.2025 14:59
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Sivas şehir merkezi beyaza bürünürken, yoğun kar nedeniyle birçok otoyol trafiğe kapandı. Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Karadeniz için sarı kodlu uyarı yaptı. A Haber muhabirleri Murat Onur ve Yüksel Akalan, bölgedeki hava koşulları ve ulaşım durumunu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivas ve Doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu
Sivas ve Doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu
Sivas ve Doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu!
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu!
O gemi kaptanına 9 yıl hapis istemi
O gemi kaptanına 9 yıl hapis istemi
Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz’deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü
Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü
2 şehit tek dua: ’Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin’
2 şehit tek dua: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
Alanya’da plaj büfesi alev alev yandı
Alanya'da plaj büfesi alev alev yandı
Aksaray’ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Aksaray'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Gaziantep’te dolu etkili oldu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gaziantep'te dolu etkili oldu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Sivas’ta kar yağışı etkili oldu!
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu!
Sındırgı’da peş peşe depremler
Sındırgı'da peş peşe depremler
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Daha Fazla Video Göster