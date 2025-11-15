Sivas ve Doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Sivas şehir merkezi beyaza bürünürken, yoğun kar nedeniyle birçok otoyol trafiğe kapandı. Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Karadeniz için sarı kodlu uyarı yaptı. A Haber muhabirleri Murat Onur ve Yüksel Akalan, bölgedeki hava koşulları ve ulaşım durumunu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN