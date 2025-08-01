01 Ağustos 2025, Cuma

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Sivas Ulaş Gölü’nde balık ölümleri korkutuyor

Sivas Ulaş Gölü'nde balık ölümleri korkutuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 10:03
Ulusal öneme sahip sulak alanlardan biri olan Ulaş Gölü’nde balık ölümleri yaşanıyor. Su seviyesinin hızla çekildiği gölde kıyıya vuran ölü balıklar, çevre sakinlerini tedirgin etti. Yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapan gölde yayılan kötü koku dikkat çekti. Balık ölümlerinin nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşlar yaşanan manzaranın endişe verici olduğunu söyledi.
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Sivas Ulaş Gölü’nde balık ölümleri korkutuyor
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