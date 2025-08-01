Sivas Ulaş Gölü’nde balık ölümleri korkutuyor

Ulusal öneme sahip sulak alanlardan biri olan Ulaş Gölü’nde balık ölümleri yaşanıyor. Su seviyesinin hızla çekildiği gölde kıyıya vuran ölü balıklar, çevre sakinlerini tedirgin etti. Yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapan gölde yayılan kötü koku dikkat çekti. Balık ölümlerinin nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşlar yaşanan manzaranın endişe verici olduğunu söyledi.

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