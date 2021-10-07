Şişli'de görünmez kaza: Kadının tuttuğu korkuluk koptu

Şişli’de bir kadın, yaşadığı binanın girişine bırakılan kargo kutusunu yerden alacağı esnada talihsiz bir kaza yaşadı. Kadın tuttuğu korkuluğun kopması sonucu yaklaşık 5 metrede aşağıya düştü. O anlar kameraya yansırken, yaralanan talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, 13.00 sıralarında Şişli Kaptan Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada yaşayan Şermin Sönmezocak, kargosunu almak için aşağıya indi. Kargo görevlileri kutuyu girişe bırakması üzerine Sönmezocak da bahçeden bina girişine geldi. Kadın yerden kargosuna alacağı esnada destek almak için tutunduğu korkuluk bir anda yerinden koptu.

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Dengesini kaybeden kadın yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü. Kadının düştüğü gören çevredeki vatandaşlar da koşarak yanına geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu öğrenildi.