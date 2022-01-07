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Sis etkili oldu! Zonguldak-İstanbul karayolunda görüş mesafesi 5 metreye düştü

İHA
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Giriş: 07.01.2022 18:05
Güncelleme:07.01.2022 18:06
Zonguldak'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Zonguldak-İstanbul karayolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Hava sıcaklığının 17 dereceden 9 derecelere düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini sürdüren sis karayolunda da ulaşımı zorlaştırdı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Zonguldak-İstanbul karayolunda yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kandilli istikametinde sürücüler dörtlü flaşörlerini yakarak yoluna ilerlemeye çalıştı. Kaza yaşanmaması için tedbirlerini alan sürücüler yoğun siste güçlükle ilerledi.

Bazı sürücüler ise karayolunun kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Sisin gece boyunca Zonguldak-İstanbul karayolunda etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sis etkili oldu! Görüş mesafesi 5 metre
Sis etkili oldu! Görüş mesafesi 5 metre
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