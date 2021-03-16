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Şırnak’ta kuzu ve oğlakların anneleriyle buluşma anı görenleri neşelendiriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2021 13:03
Güncelleme:16.03.2021 13:06
Güneydoğu'da hayvancılık başlıca geçim kaynaklarından. Her yıl bu mevsimde kuzular ve oğlakların akşam anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oluyor. Meralardan dönen annelerine büyük bir sevinçle koşuyorlar. O buluşma anı görenleri neşelendiriyor.

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