Şırnak’ta kuzu ve oğlakların anneleriyle buluşma anı görenleri neşelendiriyor

Güneydoğu'da hayvancılık başlıca geçim kaynaklarından. Her yıl bu mevsimde kuzular ve oğlakların akşam anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oluyor. Meralardan dönen annelerine büyük bir sevinçle koşuyorlar. O buluşma anı görenleri neşelendiriyor.