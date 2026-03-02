CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ve İsrail'den İran'a sinsi kuşatma!

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ABD ordusunun bölgedeki sarsılan imajı masaya yatırıldı. Yaralı bir Amerikan pilotunun bir aracın bagajına konularak taşındığına dair görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, uzmanlar bu durumun ABD’nin "dünya devi" iddiasına büyük bir darbe vurduğunu ve Pentagon’da infial yarattığını belirtti. Ortadoğu’da sular bir an olsun durulmazken, ABD ve İsrail’in bölgedeki hava operasyonlarında kullandığı “hayalet” teknolojiler dünya gündemini sarstı. Tüm bunları A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

