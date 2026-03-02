CANLI YAYIN
İsrail'den Tahran'a ağır bombardıman!
A Haber vurulan Beerşeba'da: Bölgede yıkım büyük
Irak ateş çemberinde
ABD ve İsrail'den İran'a sinsi kuşatma!
Sözcü Çelik: "Saldırılar hukuka aykırı"
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber ABD ve İsrail'in vurduğu Tahran'da canlı yayında! Stratejik karargahlar vuruldu

İran’ın başkenti Tahran, dün ve bugün gerçekleşen yoğun hava saldırılarıyla sarsıldı. Nilüfer Meydanı ve çevresindeki askeri bölgelerin hedef alındığı bombardımanlar, füzelerin etkisiyle sivil yerleşim alanlarında büyük yıkıma yol açtı. Şehirde ciddi bir insani kriz yaşanırken, can güvenliğinden endişe eden halk toplu şekilde başkenti terk etmeye başladı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, saldırıların yaşandığı merkezden son durumu aktardı.

