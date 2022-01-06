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Şirket aracı kullananlar dikkat! Yargıtay’dan emsal trafik cezası kararı

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 13:40
Şirket aracı kullanan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yargıtay şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detyları aktardı. Avukat Mehmet Kırmızı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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