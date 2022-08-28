28 Ağustos 2022, Pazar
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"Siper" hangi özellikleri ile öne çıkıyor?
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Uzun Menzilli Hava Savunma füze sistemi Siper’in bir aşamayı daha tamamladığını duyurmuştu. A Haber ekibinden Murat Sekban Siper'in özelliklerini aktardı.