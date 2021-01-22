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Sinop'ta şelale buz tuttu

İHA
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Giriş: 22.01.2021 17:29
Güncelleme:22.01.2021 17:35
Son dakika haberi... Sinop’un Gerze İlçesi Çağlayan köyündeki şelale, dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Buz tutan şelale, görsel güzellik oluşturdu.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Çağlayan köyündeki şelale, soğuk havanın etkisiyle donarak adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu.

Şelalede sarkıtlar da oluştu. Buz tutan şelale, görsel güzellik oluşturdu.

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Şelale buz tuttu
Şelale buz tuttu
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