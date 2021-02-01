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Sinop sahillerinde martı istilası

İHA
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Giriş: 01.02.2021 17:31
Güncelleme:01.02.2021 17:38
Son dakika haberi... Sinop sahillerinde son zamanlarda martı istilaları yaşanıyor. Akliman sahilinde kaydedilen görüntülerde toplu bir şekilde sahili işgal eden yüzlerce martı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Sinop'un Akliman sahilinde kaydedilen görüntülerde toplu bir şekilde sahili işgal eden yüzlerce martı, görenlerin dikkatini çekiyor. Kış gelmesiyle denizden uzaklaşan insanların yerini dolduran martılar kumsal üzerinde adeta güneşin keyfini çıkarıyor. Martıların bu davranışlarının nedeni tam olarak bilinmezken, avlanma veya üreme gibi nedenlerden ötürü bu şekilde yapabilecekleri düşünülüyor. Gökyüzünde avlanırken görülen, elden simit yeme pozlarıyla tanınan martıların kış ayında büyük gruplar halinde sahilde güneşlenmesi ise bazı insanların ilgisini çekiyor.

Sahilin hemen yakınında oturan Kaptan Cengiz Dikmen, "Martılar hava güzel olduğunda buraya güneşlenmeye geliyor. Akşam olduğunda yakında Sarı Ada var. Sarı Ada'ya gidiyorlar. Orada yuvaları var. Balık yemi attığımız zaman evimizin önüne de doluşuyorlar. Kış olduğunda burada sadece martılar güneşleniyor ama yazın insanlardan adım atacak yer bulamazsın" dedi.

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