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Sınır kapısında 42 cins hayvan ele geçirildi!

Sınır kapısında 42 cins hayvan ele geçirildi!

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 12:48
Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde arama yapıldı. Araçtan 42 cins hayvan çıktı. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
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