Sınır kapısında 42 cins hayvan ele geçirildi!

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde arama yapıldı. Araçtan 42 cins hayvan çıktı. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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