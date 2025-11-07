Sındırgı’da vatandaşlar depremi anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremler, ilçede derin izler bıraktı. Özellikle Kurtuluş Mahallesinde bulunan Öğretmenler Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, iki depremde de ağır hasar gördü. Sitede ikamet eden Tevhide Avcı, yaşadıklarını anlattı "İlk sarsıntıda çok korktuk, ikinci depremle tamamen yıkıldık."

