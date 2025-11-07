07 Kasım 2025, Cuma

Sındırgı'da vatandaşlar depremi anlattı
Sındırgı’da vatandaşlar depremi anlattı

Sındırgı'da vatandaşlar depremi anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 14:29
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremler, ilçede derin izler bıraktı. Özellikle Kurtuluş Mahallesinde bulunan Öğretmenler Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, iki depremde de ağır hasar gördü. Sitede ikamet eden Tevhide Avcı, yaşadıklarını anlattı "İlk sarsıntıda çok korktuk, ikinci depremle tamamen yıkıldık."
