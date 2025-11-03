03 Kasım 2025, Pazartesi
Sındırgı’da deprem! A Haber sahada | Balıkesir Valisi A Haber'e konuştu: Olumsuzluk yok
AFAD, saat 15.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi A Haber muhabiri Vedat Sezer son gelişmeleri aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber’de konuştu. Ustaoğlu, şu an için belirlenen tespit edilen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.