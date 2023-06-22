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Şimşekleri görüntülerken saniyeler sonra dehşeti yaşadı: Çok yakındı

İHA
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Giriş: 22.06.2023 10:19
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sağanak yağışla birlikte çakan şimşekleri görüntüleyen vatandaşın 5 metre yakınına yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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