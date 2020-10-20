Silivri'de fabrika yangını

Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.