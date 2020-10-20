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Silivri'de fabrika yangını

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Giriş: 20.10.2020 14:34
Güncelleme:20.10.2020 14:39
Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri'de fabrika yangını
Silivri'de fabrika yangını
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