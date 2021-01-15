Silahla dolaşmaya başladılar! Yaban domuzları köylülerin kabusu oldu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaban domuzu sürüleri köylülerin kabusu oldu. Çiftçilerin bağ ve bahçelerine zarar veren domuzlar yüzünden köylüler silahla dolaşmaya başladı.

Akyar köyü civarında bulunan ekili alanlar ve bahçelere sürüler halinde gelen yaban domuzları köylülere zor anlar yaşatıyor. Köyün etrafında bulunan bağ, bahçe, bostanların içine girerek çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuz sürülerine karşı silahlarla bağ ve bahçelerine giden köylüler, sürüden üç domuzu öldürdü. Köylüler, bağ ve bahçelerinde çalıştıkları zaman av tüfeklerini yanından eksik etmiyor.

Akyar köyü sakinlerinden Davut Işık, domuzların sürekli bağ, bahçe ve tarlalarına girip mahsule zarar verdiğini söyledi. Işık, "Zarar görmesek onları öldürmek istemeyiz, inan bazen canımızdan bile korkuyoruz. Köyde bulunan vatandaşların çoğu tüfekle bağ ve bahçelerine gidiyor. Burada domuz sürüleri çok. Bazen onları sürü halinde görüyoruz ama karışmıyoruz. Bizim ekinlerimize zarar verdiklerinde silahla vuruyoruz" dedi.