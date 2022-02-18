Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Giresun’da daha önce aralarında arkadaşlık ilişkisi bulunan 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü dün bıçaklayarak öldüren ve bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Can Gökçek’in savcılıktaki verdiği ifadesinde “Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm. Buna sinirlenerek atlayıp Giresun’a geldim. Kendisi ile konuşmak istedim. Tartıştık, bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm” dediği öğrenildi.