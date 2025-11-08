08 Kasım 2025, Cumartesi
Siirt'te 5 noktada "narko-alan" uygulaması
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla denetimler yapıldı. Dün akşam kent merkezinde 5 farklı noktada yapılan "narko-alan" uygulamasında çok sayıda şahıs, araç, park ve bahçe kontrol edildi. Kontroller esnasında bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamaların kesintisiz devam edeceği kaydedildi.