Sigara kaynaklı ölümleri geçti! Obeziteden ölümler artıyor! Kadınlar erkeklere göre daha obez

İngiltere'de yapılan bir araştırma obezite ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaştı. İngiltere'de obeziteden kaynaklı ölümler, sigaradan kaynaklı ölümleri geçti. Sağlık Bakanlığı, Türkiye beslenme ve sağlık araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre; Türkiye'de her 100 kişiden 32'si obez. Kadınlarda obezitenin görülme sıklığı ise daha fazla.

İngiltere'de yapılan bir araştırma obezite ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaştı. İngiltere'de obeziteden kaynaklı ölümler, sigaradan kaynaklı ölümleri geçti. Sağlık Bakanlığı, Türkiye beslenme ve sağlık araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre; Türkiye'de her 100 kişiden 32'si obez. Kadınlarda obezitenin görülme sıklığı ise daha fazla.

KADINLARDA ORAN DAHA SIK

Rakamlar ciddi. Türk halkı gittikçe obezleşiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son araştırma da Türkiye'nin obezite karnesini ortaya koydu. Her 100 kişiden 32 si obez. Kadınlarda bu oran daha sık. Toplumun 3 te biri obez. Bu rakamlar gittikçe artıyor.

Türkiye beslenme ve sağlık araştırmasının sonuçlarına göre; kadınlarda obezite görülme sıklığı %39.1 iken, erkeklerde bu oran %24.6.