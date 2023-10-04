Şiddet uygulayan eşini korudu kusurlu bulundu! Boşanma davasında Yargıtay’dan emsal karar

Şiddete uğrayan kadının kocasını cezadan kurtarma çabası Yargıtay'ı ikna etmedi. Yüksek Mahkeme 10 yıl süren boşanma davasında emsal bir karara imza atarak iki tarafı da eşit kusurlu buldu.

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