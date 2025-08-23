Sıcaktan bunalan tilkiye vatandaş su ikram etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda susuz kalan bir tilkiye vatandaş tarafından su verildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yol kenarında duran tilkiye vatandaşın kap içinde su uzattığı, tilkinin de susuzluğunu giderdikten sonra yeniden ormana yöneldiği anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan video sosyal medyada yoğun ilgi görerek çok sayıda beğeni topladı.

