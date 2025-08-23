23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sıcaktan bunalan tilkiye vatandaş su ikram etti
Sıcaktan bunalan tilkiye vatandaş su ikram etti

Sıcaktan bunalan tilkiye vatandaş su ikram etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 13:55
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda susuz kalan bir tilkiye vatandaş tarafından su verildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yol kenarında duran tilkiye vatandaşın kap içinde su uzattığı, tilkinin de susuzluğunu giderdikten sonra yeniden ormana yöneldiği anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan video sosyal medyada yoğun ilgi görerek çok sayıda beğeni topladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıcaktan bunalan tilkiye vatandaş su ikram etti
Anadolu diyarı Arapgir’de!
Anadolu diyarı Arapgir'de!
Burdur’da kuyu kebabı geleneği 35 yıldır yaşatılıyor
Burdur’da kuyu kebabı geleneği 35 yıldır yaşatılıyor
Sıcaktan bunalan tilkiye vatandaş su ikram etti
Sıcaktan bunalan tilkiye vatandaş su ikram etti
17 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
17 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
Diyarbakır’da arazi kavgası: 2 ölü!
Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 ölü!
Çankırı’nın ‘uçan adamları’!
Çankırı’nın ‘uçan adamları’!
Bursa’da mahallenin gençleri birbirine girdi
Bursa'da mahallenin gençleri birbirine girdi
Muğla’da üç kuşaktır süren sepetçilik geleneği
Muğla’da üç kuşaktır süren sepetçilik geleneği
Kavurucu sıcaklar dönüyor!
Kavurucu sıcaklar dönüyor!
Kocaeli’de orman yangını! Evler hasar gördü
Kocaeli'de orman yangını! Evler hasar gördü
Tellaklar TOGG’u köpüklerle buluşturdu!
Tellaklar TOGG'u köpüklerle buluşturdu!
Denize giren kişi son anda ölümden döndü
Denize giren kişi son anda ölümden döndü
Daha Fazla Video Göster