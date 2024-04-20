Sıcaklık 12 derece birden düştü! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı var. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Havanın notlarını Ankara'da bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan hava tahmin uzmanı Mehmet Özdermirci anlattı.

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