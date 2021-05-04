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Seyir halindeki resmi araç bir anda alev aldı

İHA
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Giriş: 04.05.2021 19:31
Güncelleme:04.05.2021 19:45
Adana’nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki belediyeye ait resmi plakalı araç ön kaputu yanarak alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı çiflikhat yolu sonunda meydana geldi.

Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Hakkı Bulut'un 01 VL 033 plakalı makam aracı olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Seyir halindeki resmi araç bir anda alev aldı
Seyir halindeki resmi araç bir anda alev aldı
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