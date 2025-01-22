22 Ocak 2025, Çarşamba
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Seyir halindeki otomobilin motoru alev alev yandı
Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, yangında yalanan olamadı. Cadde kısa süreli trafiğe kapalı kaldı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.