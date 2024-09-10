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Seyir halinde lastiği patlayan araçtaki 4 kişi yaralandı

Seyir halinde lastiği patlayan araçtaki 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 10.09.2024 16:42
Bilecik'te seyir halinde lastiği patlayan aracın orta refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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