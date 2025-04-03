Seydişehir’de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada!

Kaza, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 AOC 739 plakalı cip ile sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan yabancı uyruklu Hüsam D. ve Muhammed D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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