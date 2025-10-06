07 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 22:55
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında 77 yaşındaki Bayram Keskin hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Bayram Keskin kendisine ait arazide traktörüyle çalışma yaptığı sırada traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Talihsiz çiftçi, traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü
Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü
