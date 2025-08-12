Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı

12 Ağustos 2025, Salı

Giriş: 12.08.2025 17:35
İstanbul Taksim’de kıskançlık kavgası büyüyüp bıçaklı saldırıya dönüştü. Sevgilisini kıskanan H.Ç., üç kişiyi bıçakla yaraladı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gece kulübünde başlayan ve dışarıya kadar uzanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
