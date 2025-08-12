12 Ağustos 2025, Salı
Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı
İstanbul Taksim’de kıskançlık kavgası büyüyüp bıçaklı saldırıya dönüştü. Sevgilisini kıskanan H.Ç., üç kişiyi bıçakla yaraladı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gece kulübünde başlayan ve dışarıya kadar uzanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.