Servis minibüsüyle çarptığı kadının üzerinden iki kez geçti

Burdur'da öğrenci servisi şoförü, kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı Zeynep K.'yi (56) ezdi. Sürücü, öne doğru ilerleyince minibüsün altında kalan kadının üzerinden ikinci kez geçti. Ağır yaralanan Zeynep K. yoğun bakımda tedaviye alınırken, şoför ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise kameraya yansıdı.