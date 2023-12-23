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Servis minibüsüyle çarptığı kadının üzerinden iki kez geçti

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Giriş: 23.12.2023 12:35
Burdur'da öğrenci servisi şoförü, kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı Zeynep K.'yi (56) ezdi. Sürücü, öne doğru ilerleyince minibüsün altında kalan kadının üzerinden ikinci kez geçti. Ağır yaralanan Zeynep K. yoğun bakımda tedaviye alınırken, şoför ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
Servis minibüsüyle kadının üzerinden iki kez geçti
Servis minibüsüyle kadının üzerinden iki kez geçti
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