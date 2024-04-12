12 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Serinlemek için girdiği derede boğuldu!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dereye giren Fevzi Güçtemur (13) boğuldu.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dereye giren Fevzi Güçtemur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, su altı polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Derede arama yapan ekipler, bir süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Dereden çıkarılan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.