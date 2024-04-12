12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Serinlemek için girdiği derede boğuldu!

Serinlemek için girdiği derede boğuldu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 20:40
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dereye giren Fevzi Güçtemur (13) boğuldu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dereye giren Fevzi Güçtemur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, su altı polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Derede arama yapan ekipler, bir süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Dereden çıkarılan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Serinlemek için girdiği derede boğuldu!
Serinlemek için girdiği derede boğuldu!
İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık!
İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık!
Rapor alıp tatil gitti hakkında dava açıldı!
Rapor alıp tatil gitti hakkında dava açıldı!
Antalya’da teleferik kabini kazasından ilk görüntüler
Antalya'da teleferik kabini kazasından ilk görüntüler
Antalya’da teleferik kabini düştü!
Antalya'da teleferik kabini düştü!
Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti
Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti
Dünyanın en iyi 2. kuzu Yemeği Cağ Kebabı!
Dünyanın en iyi 2. kuzu Yemeği Cağ Kebabı!
Aynı evde bir sene arayla yine ceset!
Aynı evde bir sene arayla yine ceset!
Teröristlerin korkulu rüyası: Yıkı!
Teröristlerin korkulu rüyası: Yıkı!
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti
3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti
Tokat’taki kaza araç kamerasına yansıdı
Tokat'taki kaza araç kamerasına yansıdı
Daha Fazla Video Göster