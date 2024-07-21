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Serinlemek için denize girdi! Boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için denize girdi! Boğularak hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 01:21
Bartın'a şiddetli fırtına ve dev dalgalara rağmen serinlemek için denize giren 39 yaşındaki Durmuş Ertaş boğularak hayatını kaybetti.
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