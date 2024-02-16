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Selle birlikte otoparklar suyla kaplandı! Otoparklardan çıkarılmayan araçlar hasar gördü

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 11:38
Selin vurduğu Antalya'da otoparklarda suyla kaplandı, araçlar zarar gördü. Bölgede su tahliye çalışması sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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