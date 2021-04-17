Selimiye Cami’nin bilinmeyen ısıtma sistemi! Selimiye’nin sırları A Haber’de

Yaşamı boyunca cami, medrese ve kervansaraylar yapan Mimar Sinan, muhteşem eserleriyle adını tarihe yazdırdı. A Haber ekibi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami'sindeki ısıtma sitemini ilk kez görüntüledi. Ayrıntıları Filiz Uçan’ın konuğu olan emekli imam Nadi Ersoye anlattı.

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