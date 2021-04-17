17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Selimiye Cami’nin bilinmeyen ısıtma sistemi! Selimiye’nin sırları A Haber’de

Selimiye Cami’nin bilinmeyen ısıtma sistemi! Selimiye’nin sırları A Haber’de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2021 14:21
Güncelleme:17.04.2021 14:28
Yaşamı boyunca cami, medrese ve kervansaraylar yapan Mimar Sinan, muhteşem eserleriyle adını tarihe yazdırdı. A Haber ekibi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami'sindeki ısıtma sitemini ilk kez görüntüledi. Ayrıntıları Filiz Uçan’ın konuğu olan emekli imam Nadi Ersoye anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Selimiye'nin ısıtma sistemi! İlk kez A Haber'de
Selimiye'nin ısıtma sistemi! İlk kez A Haber'de
Dikkat! Çamur yağabilir!
Dikkat! Çamur yağabilir!
Dünyanın en pahalısı! Fiyatı dudak uçuklattı
Dünyanın en pahalısı! Fiyatı dudak uçuklattı
İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor
İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor
Kısmi kapanmada kurallara uyuluyor mu?
Kısmi kapanmada kurallara uyuluyor mu?
Karıncalarla ilgili şaşırtan keşif! Bilim insanları şoke oldu
Karıncalarla ilgili şaşırtan keşif! Bilim insanları şoke oldu
Sırtlanların saldırısı maruz kalan aslan bakın ne yaptı
Sırtlanların saldırısı maruz kalan aslan bakın ne yaptı
Tren faciası kamerada! Tam o an
Tren faciası kamerada! Tam o an
ATV'DE Yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşuyor.
ATV'DE Yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşuyor.
Oruç tutanlar dikkat! Bu besinler çok önemli
Oruç tutanlar dikkat! Bu besinler çok önemli
Karantinada olması gerekiyordu! Cuma namazına gitti
Karantinada olması gerekiyordu! Cuma namazına gitti
Bir ay takip etmiş! Sonu böyle oldu
Bir ay takip etmiş! Sonu böyle oldu
Daha Fazla Video Göster