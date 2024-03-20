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Selimiye Camii'nde restorasyon

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Giriş: 20.03.2024 14:23
Restorasyonu devam eden Selimiye Camii ne zaman ibadete açılacak? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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