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Şehrin kalabalığında kayıp giden hayat! A Haber Ekibi bir günlüğüne köy yaşamına ortak oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 17:43
Güncelleme:15.03.2024 17:43
Şehirden sıkılan herkesin hayali doğayla iç içe bir hayat. Aslında biraz da köy yaşamına özlem var. Peynirini kendin yap, ürününü kendin yetiştir, meyveyi dalından ye. Tabii dile böyle kolay geliyor ama köy yaşamı o kadar da kolay değil. Şehre yakın A Haber Samsun’un Yeşildere Mahallesi'nde bir gün geçirdi. İşte detaylar…
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